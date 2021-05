LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA. BENEDETTA ITALIA: Quadarella splendida nei 400! Pilato d’oro nei 50 rana, trionfo Panziera nei 200 dorso ! Razzetti è d’argento, 4×100 miste di bronzo! (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL RIEPILOGO DELLE FINALI (23 MAGGIO) 19.41: Si chiude qui l’ultima DIRETTA LIVE da Budapest per l’Europeo di Nuoto. L’appuntamento è per le prossime sfide in piscina, in particolare il Sette Colli fra poco più di un mese. Grazie per averci seguito. Buona serata! 19.38: E’ una grande ITALIA che fa un ulteriore passo avanti dopo i risultati straordinari di Gwangju. Ora la squadra azzurra è attesa dalla sfida più difficile, quella olimpica. Cresce l’attesa 19.37: Questi i crono individuali della mista femminile: Panziera 59?71, Castiglioni 1’05?66, Di Liddo in 57?27 e Pellegrini in 53?66 19.36: Questi i crono individuali della mista maschile: Ceccon in 53?59, Martinenghi 57?84, Burdisso in 51?29, Miressi in 47?21 19.34: Si chiude ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL RIEPILOGO DELLE FINALI (23 MAGGIO) 19.41: Si chiude qui l’ultimada Budapest per l’Europeo di. L’appuntamento è per le prossime sfide in piscina, in particolare il Sette Colli fra poco più di un mese. Grazie per averci seguito. Buona serata! 19.38: E’ una grandeche fa un ulteriore passo avanti dopo i risultati straordinari di Gwangju. Ora la squadra azzurra è attesa dalla sfida più difficile, quella olimpica. Cresce l’attesa 19.37: Questi i crono individuali della mista femminile:59?71, Castiglioni 1’05?66, Di Liddo in 57?27 e Pellegrini in 53?66 19.36: Questi i crono individuali della mista maschile: Ceccon in 53?59, Martinenghi 57?84, Burdisso in 51?29, Miressi in 47?21 19.34: Si chiude ...

Advertising

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Nuoto #Euro2021 Oro per la #Quadarella! Ancora un trionfo, stavolta nei #400stile per uno storico tris! #live - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Nuoto #Euro2021 Splendido argento di #Razzetti, secondo dietro il fenomeno russo #Borodin nei #400misti! #live - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Nuoto #Euro2021 Oro anche per Margherita #Panziera, che trionfa nei #200dorso! #live - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Nuoto #Euro2021 Bendetta #Pilato vince l'oro nei #50rana andando a sfiorare con 29'35 il… - Nuotomania : DA -