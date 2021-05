La Funivia del Mottarone è sotto sequestro. Giovannini: «Subito commissione per verifiche sui lavori» (Di domenica 23 maggio 2021) Sconvolge l'Italia la tragedia della Funivia Stresa-Mottarone e Subito ci si chiede cosa è successo. La procura di Verbania ha disposto il sequestro della Funivia del Mottarone. Lo... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 23 maggio 2021) Sconvolge l'Italia la tragedia dellaStresa-ci si chiede cosa è successo. La procura di Verbania ha disposto ildelladel. Lo...

Advertising

emergenzavvf : ?? #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone deced… - Palazzo_Chigi : Draghi: “Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della #funivia Stresa-Mottarone. Esprimo i… - tg2rai : #UltimOra, precipita la funivia Stresa-Mottarone, 8 le vittime. Vigili del fuoco e soccorso alpino sul posto. 2 ba… - Evron88 : RT @Agenzia_Ansa: Salgono a tredici le vittime della tragedia della funivia del Mottarone. I carabinieri: 'Si è staccato cavo portante'. Ci… - IlConteF : RT @efsavoia: La tragedia della #funivia di #stresa sul monte #mottarone conferma drammaticamente, per l' ennesima volta, come in #Italia… -