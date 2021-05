Juric contro il cronista Sky: 'Si vergogni e mi chieda scusa, è inaccettabile' (Di domenica 23 maggio 2021) "Si vergogni e mi chieda scusa, è inaccettabile. Solo in Italia si avanzano certi sospetti". Ivan Juric non consente a Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, di terminare la prima domanda e si ... Leggi su gazzetta (Di domenica 23 maggio 2021) "Sie mi, è. Solo in Italia si avanzano certi sospetti". Ivannon consente a Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, di terminare la prima domanda e si ...

Advertising

Fprime86 : RT @CalcioPillole: 'Così non ci sto, noi abbiamo messo sempre la stessa energie e impegno in tutte le partite'. Uno #Juric infuriato con l… - Fprime86 : RT @Spazio_J: Juric si scatena contro i giornalisti di Sky: 'Verona oggi diverso? Non avete rispetto, me ne vado!' - - gilnar76 : FURIA JURIC A SKY 'Questa è una ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - ninja2475 : RT @giuventinopazzo: Si chiama avere palle. Contro chi dice le cazzate più assurde? Volevano che si scansasse? Come hanno fatto le altre? A… - Rino91501751 : RT @Vittoriog82: #Juric STRONCA il napoletano Ugolini che rosica facendo domande tendenziose e insinuando sull'impegno del Verona in campo.… -