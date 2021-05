Gotti Udinese, separazione in vista: c’è già il sostituto (Di domenica 23 maggio 2021) Luca Gotti, con ogni probabilità, lascerà l’Udinese: separazione in vista tra il tecnico e i friulani dopo la sfida contro l’Inter. C’è il sostituto La gara contro l’Inter potrebbe restare l’ultima da allenatore dell’Udinese per Luca Gotti: il tecnico lascerà i friulani, secondo quanto riportato da Sky Sport. Il club bianconero ha deciso di non continuare con il tecnico nonostante una salvezza molto tranquilla: al suo posto già sondato Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, che si gioca la promozione in Serie A nella doppia sfida contro il Cittadella. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021) Luca, con ogni probabilità, lascerà l’intra il tecnico e i friulani dopo la sfida contro l’Inter. C’è ilLa gara contro l’Inter potrebbe restare l’ultima da allenatore dell’per Luca: il tecnico lascerà i friulani, secondo quanto riportato da Sky Sport. Il club bianconero ha deciso di non continuare con il tecnico nonostante una salvezza molto tranquilla: al suo posto già sondato Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, che si gioca la promozione in Serie A nella doppia sfida contro il Cittadella. L'articolo proviene da Calcio News 24.

