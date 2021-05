Giro d’Italia 2021, Damiano Caruso si gioca il podio con Vlasov e Carthy. I punti di forza e deboli dei tre corridori (Di domenica 23 maggio 2021) Dopo l’odierno ritiro del tedesco Emanuel Buchmann, gli avversari principali di Damiano Caruso, in ottica terzo posto, diventano il russo Alexander Vlasov e il britannico Hugh Carthy. Sulla carta il siciliano dovrebbe avere qualcosa in meno rispetto agli altri due, ma, al momento, il corridore della Bahrain Victorius pare godere della condizione della vita e sullo Zoncolan ha staccato entrambi i rivali. Caruso, Vlasov e Carthy sono tre corridori, di base, abbastanza simili. Parliamo, infatti, di atleti che, in una parola, potremmo definire “regolaristi”. I tre, infatti, non sono degli scalatori puri né delle eccellenze a cronometro. Il russo, l’azzurro e il britannico si difendono su tutti i terreni e se in giornata possono sfornare delle prestazioni ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) Dopo l’odierno ritiro del tedesco Emanuel Buchmann, gli avversari principali di, in ottica terzo posto, diventano il russo Alexandere il britannico Hugh. Sulla carta il siciliano dovrebbe avere qualcosa in meno rispetto agli altri due, ma, al momento, il corridore della Bahrain Victorius pare godere della condizione della vita e sullo Zoncolan ha staccato entrambi i rivali.sono tre, di base, abbastanza simili. Parliamo, infatti, di atleti che, in una parola, potremmo definire “regolaristi”. I tre, infatti, non sono degli scalatori puri né delle eccellenze a cronometro. Il russo, l’azzurro e il britannico si difendono su tutti i terreni e se in giornata possono sfornare delle prestazioni ...

