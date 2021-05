Gerusalemme | autorizzato ingresso Spianata Moschee a gruppi di ebrei

(Di domenica 23 maggio 2021) Per la prima volta negli ultimi 20 giorni la polizia israeliana hal'di fedelinelladelledi, che per l'ebraismo è il Monte del Tempio. L'...

Per la prima volta negli ultimi 20 giorni la polizia israeliana hal'ingresso di fedeli ebrei nella Spianata delle Moschee di, che per l'ebraismo è il Monte del Tempio. L'ingresso di ebrei nell'area era stato vietato dopo gli scontri durante ...Per andare a, poi, devo esseredai servizi segreti e chiedere l'autorizzazione giorni prima. Ma dirò di più, una volta hanno impedito a mia moglie, che è italiana, barese, di ...Per la prima volta negli ultimi 20 giorni la polizia israeliana ha autorizzato l'ingresso di fedeli ebrei nella Spianata delle Moschee di Gerusalemme, che per l'ebraismo è il Monte del Tempio.Sulla Striscia di Gaza si torna a lavorare mentre i leader di Hamas si mostrano in strada rivendicando quella che reputano una propria vittoria. A Gerusalemme Est intanto riaffiora la tensione ...