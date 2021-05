Gelmini: “Matrimoni dal 15 giugno, non serve covid manager” (Di domenica 23 maggio 2021) Dal 15 giugno Matrimoni con il green pass e senza covid manager. Mariastella Gelmini, ministra degli Affari regionali, a Domenica In delinea il quadro in vista del semaforo verde ai Matrimoni. “Il weeding sembra un settore minoritario ma non lo è, un milione di persone lavorano attorno a questi eventi. Dal 15 giugno ci si può sposare e si può festeggiare. Si voleva anticipare ulteriormente, ma questo non è stato possibile. Si potranno fare cerimonie con il green pass, non ci sarà il covid manager”, dice Gelmini. “Nei protocolli per i Matrimoni alcune associazioni avevano generosamente previsto figure dedicate per il rispetto del distanziamento, ma era un costo eccessivo: non serve, ci ... Leggi su italiasera (Di domenica 23 maggio 2021) Dal 15con il green pass e senza. Mariastella, ministra degli Affari regionali, a Domenica In delinea il quadro in vista del semaforo verde ai. “Il weeding sembra un settore minoritario ma non lo è, un milione di persone lavorano attorno a questi eventi. Dal 15ci si può sposare e si può festeggiare. Si voleva anticipare ulteriormente, ma questo non è stato possibile. Si potranno fare cerimonie con il green pass, non ci sarà il”, dice. “Nei protocolli per ialcune associazioni avevano generosamente previsto figure dedicate per il rispetto del distanziamento, ma era un costo eccessivo: non, ci ...

