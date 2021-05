FREDDO e NEVE insoliti a fine maggio, può davvero succedere (Di domenica 23 maggio 2021) La primavera di quest’anno è stata decisamente fresca e maggio non fa eccezione. In molte nazioni d’Europa ha prevalso il clima FREDDO, a tratti quasi invernale. Non sono mancati addirittura episodi di NEVE fino a quote relativamente basse per il periodo. La NEVE tardiva a maggio sta diventando ormai un’abitudine, dopo quanto visto negli ultimi anni e in particolare nel maggio di due anni fa. maggio 2020 aveva anch’esso visto eccezionali anomalie fredde, soprattutto sul comparto settentrionale e centro-orientale europeo. Andando a ritroso nel passato, va detto che non sono così rari i ritorni improvvisi di FREDDO e NEVE a maggio. Non è storia che riguarda solo gli ultimi anni. Il fresco di maggio ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 23 maggio 2021) La primavera di quest’anno è stata decisamente fresca enon fa eccezione. In molte nazioni d’Europa ha prevalso il clima, a tratti quasi invernale. Non sono mancati addirittura episodi difino a quote relativamente basse per il periodo. Latardiva asta diventando ormai un’abitudine, dopo quanto visto negli ultimi anni e in particolare neldi due anni fa.2020 aveva anch’esso visto eccezionali anomalie fredde, soprattutto sul comparto settentrionale e centro-orientale europeo. Andando a ritroso nel passato, va detto che non sono così rari i ritorni improvvisi di. Non è storia che riguarda solo gli ultimi anni. Il fresco di...

