Falcone | Fico | ' portare avanti battaglia contro mafie'

(Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "A Palermo per l'anniversario della Strage di #Capaci. Nostro compito è farci carico delle idee e dell'esempio die Borsellino, portandolale. Un impegno che deve essere quotidiano perché il cambiamento del nostro Paese parte da ognuno di noi". Lo scrive il presidente della Camera, Roberto, su twitter.

... Maria. La giornata prosegue nell'aula bunker del carcere Ucciardone con gli interventi ... del presidente della Camera, Roberto, del capo della Polizia Lamberto Giannini, del comandate ......conservati i resti della Fiat Croma Quarto Savona 15 su cui viaggiavano il giudice Givoanni,... Il tutto avverrà anche alla presenza del presidente della Camera Robertoe ad un rappresentate ...Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "A Palermo per l'anniversario della Strage di #Capaci. Nostro compito è farci carico delle idee e dell'esempio di Falcone e Borsellino, portando avanti la battaglia contro ..."La mafia esiste ancora, non è stata sconfitta. E' necessario tenere sempre attenzione alta e vigile da parte dello Stato". Così il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, nell'aula bunker di Palermo per ...