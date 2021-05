Dramma al Pigneto | si impicca in casa | morto 68enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 23 maggio 2021) Tragedia ieri sera a Roma, in zona, dove un uomo di 68 anni ha deciso di togliersi la vitandosi all’interno della sua abitazione, in via Attilio Mori. La terribile scoperta è stata fatta alle 20:29. La persona che si è trovata davanti la scena sconvolgente ha immediatamente chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, e gli agenti di Polizia del Distretto di Porta Maggiore, oltre ai colleghi della Scientifica. Dai rilievi effettuati sul posto è stato appurato che si è trattato di un suicidio. su Il Corriere della Città.