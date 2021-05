Dopo aver conquistato il podio del Festival di Sanremo, i Måneskin trionfano all’Eurovision Song Contest 2021 con il brano “Zitti e buoni” (Di domenica 23 maggio 2021) Trionfo Måneskin!!! Dopo aver portato sul podio del Festival di Sanremo la loro rivoluzione rock, vincono l’Eurovision Song Contest 2021 con il brano “Zitti e buoni”. Una vittoria memorabile e meritata che rimette l’Italia in testa con 524 voti al Festival che vede 39 artisti in gara, Dopo ben 31 anni dall’ultima volta, nel 1990. Con “Zitti e buoni”, vincitore del Festival di Sanremo e canzone più ascoltata al mondo su Spotify fra i brani in gara tra marzo e maggio 2021, i Måneskin con la loro energia hanno trasmesso il loro messaggio, semplice ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 23 maggio 2021) Trionfo!!!portato suldeldila loro rivoluzione rock, vincono l’Eurovisioncon il”. Una vittoria memorabile e meritata che rimette l’Italia in testa con 524 voti alche vede 39 artisti in gara,ben 31 anni dall’ultima volta, nel 1990. Con “”, vincitore deldie canzone più ascoltata al mondo su Spotify fra i brani in gara tra marzo e maggio, icon la loro energia hanno trasmesso il loro messaggio, semplice ...

