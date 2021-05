Deddy a Verissimo rompe il silenzio su Rosa Di Grazia: “Mi ha aiutato, come io penso a lei” (Di domenica 23 maggio 2021) Anche questa stagione di Verissimo è giunta al termine. Silvia Toffanin ha infatti salutato il pubblico e rinGraziato davvero tutti nel corso della precedente puntata, andata in onda ieri pomeriggio 22 maggio. Questa stagione di Verissimo ha segnato nuovi record ed un pubblico sempre crescente. Importantissimo è stato indubbiamente il contributo della padrona di casa, … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 23 maggio 2021) Anche questa stagione diè giunta al termine. Silvia Toffanin ha infatti salutato il pubblico e rinto davvero tutti nel corso della precedente puntata, andata in onda ieri pomeriggio 22 maggio. Questa stagione diha segnato nuovi record ed un pubblico sempre crescente. Importantissimo è stato indubbiamente il contributo della padrona di casa, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

voloversmile : RT @elaeniii: abbiamo bisogno di una seconda stagione di Akaful per approfondire gli inciuci amorosi tra Martina e Raffaele, e adesso anche… - StefaniaStefyss : RT @NughtSerenity: Quindi la cugina ha risposto così per evitare macelli. Direi che ora è tutto chiaro…purtroppo ???? Ed ecco perché a veris… - infoitcultura : Deddy rompe il silenzio su Rosa Di Grazia a Verissimo: “Mi ha aiutato” - ALR12042000 : RT @comedicoio3: Fabrizio Moro già l’avevi fatto il feat con deddy #verissimo #streamaka7even - NughtSerenity : La storia che ieri aveva postato l’amica di rosa era CHIARISSIMA…l’ha tolta perché in molti avevano capito e si sta… -