Damiano dei Maneskin ha pippato cocaina in diretta: le immagini dell'assurdo equivoco (Di domenica 23 maggio 2021) I Maneskin riportano l'Italia sul tetto d'Europa (l'Europa della musica) dopo 31 anni ma anziché guardare la luna gli italiani guardano il dito. E così è sorta la polemica riguardo una scena di una frazione di secondo in cui si vede Damiano, cantante dei Maneskin, chinarsi vicino al tavolino al quale si trova seduto assieme agli altri componenti del gruppo. Un video di una frazione di secondo che ha portato parecchi utenti sul web ad attaccare il leader dei Maneskin, accusandolo di aver sniffato cocaina durante la diretta tv, con gli occhi del mondo (non sappiamo se del mondo, ma dell'Europa per certo) addosso. Pura follia, anche considerando che si tratta di uno show visto in diretta da "appena" 200 milioni di persone in tutta Europa: non lo scenario ...

trash_italiano : ?? Damiano dei Maneskin smentisce il video che sta circolando: lui non fa uso di droghe #Eurovision #EscIta - repubblica : I commentatori norvegesi innamorati dei Maneskin: 'Avrei voluto essere come Damiano' - RDS_official : L'ingresso di Damiano, Victoria, Thomas e Ethan dopo l'annuncio della vittoria: mano nella mano, tutti e quattro, p… - AssiElena : RT @carpediem_who: Damiano literally said 'vi avevo detto di non rompere i coglioni' quindi: - ciao censura - faccio lo show - me ne sbatt… - ___simonaaa___ : RT @yleniaindenial: Damiano David pippati tutte le lacrime dei francesi rosiconi così domani mattina ti svegli ancora più bello e con il cu… -