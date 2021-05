' Buffon al Real Madrid' | la pazza idea dalla Spagna

(Di domenica 23 maggio 2021)arriva una clamorosa indiscrezione per quanto riguarda il futuro di Gigi. Secondo " DonDiario " il portiere che ha dato l'addio alla Juventus sarebbe in trattativa per volare a ...

Advertising

dadoSuperSantos : RT @TUTTOJUVE_COM: Clamoroso Buffon: può continuare al Real Madrid - yutomanga : RT @TUTTOJUVE_COM: Clamoroso Buffon: può continuare al Real Madrid - FabioFiacchino : @TUTTOJUVE_COM Per tutto quello che è accaduto negli ultimi anni, le vittorie, la separazione poi il ritorno, le sc… - TUTTOJUVE_COM : Clamoroso Buffon: può continuare al Real Madrid - masciafanuel : @BeppeGiulietti @Artventuno @caritas_milano @CentroAstalli @francescoassisi @beppecaccia @lusca19 @nelloscavo… -

Ultime Notizie dalla rete : Buffon Real

...quanto riguarda il futuro di Gigi. Secondo " DonDiario " il portiere che ha dato l'addio alla Juventus sarebbe in trattativa per volare a Madrid e fare il secondo di Thibaut Courtois alJuventus Tutte le notizie sulla squadraL'idiscrezione che arriva dalla Spagna punta sulla voglia del portiere di continuare a giocare in un top club europeo ...Buffon al Real Madrid: secondo indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, Florentino Perez vorrebbe Buffon per la prossima stagione.