Atletica | Sara Dossena rientra in gara dopo l’operazione | “Buone sensazioni | mi preparo per le Olimpiadi”

Leggi su oasport

(Di domenica 23 maggio 2021)ha fatto il suo rientro ina cinque mesi di distanza dalal piede sinistro dello scorso dicembre. La 36enne si è cimentata nella 10 km dei Campionati Italiani Master sulle strade di Paratico (in provincia di Brescia). La bergamasca, terza di sempre nella Maratona a livello nazionale (2h24:00 a Nagoya nel 2019), si è imposta col tempo di 35:33 su un percorso particolarmente ondulato. Si trattava della sua primaoltre un anno di stop dovuto alla pandemia (non si presentava al via dal Campaccio del gennaio 2020, dunque una prova di cross). L’azzurra, che ha nel mirino la partecipazione alledi Tokyo 2021, è parsa soddisfatta per questa prestazione e per leraccolte lungo il tracciato. Già sesta ...