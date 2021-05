A1: chiusa stazione Firenze Scandicci nelle notti del 25,26,27,28 maggio (Di domenica 23 maggio 2021) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire programmati lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Firenze Scandicci, per quattro notti consecutive L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 23 maggio 2021) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire programmati lavori di pavimentazione, saràladi, per quattroconsecutive L'articolo proviene daPost.

