William in Scozia cede ai ricordi | toccante su Lady Diana e Kate Middleton

(Di sabato 22 maggio 2021) Sentimenti contrastanti per il Principe. Il marito di, durante la sua visita in– si è recato ad Edimburgo per l’Assemblea Generale della Chiesa nazionale – si è abbandonato ai. Sia quelli dolorosi, sia quelli che gli instillano gioia, rilasciando delle dichiarazioni toccanti. “Laevoca in me tantissimifelici, ma purtroppo anche i più tristi”, ha esordito il primogenito di Carlo e. Ed è proprio ai pensieri che riconducono alla ‘Principessa Triste’ che è corsa la mente di. Motivo? “Ero a Balmoral quando ho saputo della morte di mia madre”, ha detto il fratello di Harry. Balmoral è una zona dell’Aberdeenshire, in. Il 31 ...

Il fratello di Harry riserva parole toccanti per la madre e per la moglie: il 'discorso ...Quanto a, davvero - a ragione - furibondo per quell'intervista del 1995, anche oggi ha ricordato mamma Diana. In visita in, in nome della regina, assieme alla moglie Kate ha riannodato ...Royal Family, William commosso durante la sua ultima visita in Scozia, Paese che gli ricorda capitoli belli ma anche drammatici della vita ...Sentimenti contrastanti per il Principe William. Il marito di Kate Middleton, durante la sua visita in Scozia – si è recato ad Edimburgo per l’Assemblea Generale della Chiesa nazionale – si è abbandon ...