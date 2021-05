Vaccini Italia, infermieri vaccinatori a domicilio (Di sabato 22 maggio 2021) infermieri in campo per i Vaccini covid in Italia a domicilio. E’ stato firmato dal ministero della Salute, dalle Regioni e dalla Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) un protocollo d’intesa che basandosi sulla possibilità di deroga all’esclusiva per gli infermieri dipendenti, prevista nel decreto Sostegni, e allargando la platea degli assistiti anche agli over 18 per gli infermieri pediatrici, prevede che tutti gli infermieri, in autonomia svolgano – previo adeguato ‘Triage prevaccinale (anamnesi standardizzata)’ per verificare la presenza di controindicazioni e/o di precauzioni da seguire prima di somministrare il vaccino – il servizio di vaccinazione al domicilio dei soggetti che hanno ... Leggi su italiasera (Di sabato 22 maggio 2021)in campo per icovid in. E’ stato firmato dal ministero della Salute, dalle Regioni e dalla Federazione nazionale degli Ordini delle professionistiche (Fnopi) un protocollo d’intesa che basandosi sulla possibilità di deroga all’esclusiva per glidipendenti, prevista nel decreto Sostegni, e allargando la platea degli assistiti anche agli over 18 per glipediatrici, prevede che tutti gli, in autonomia svolgano – previo adeguato ‘Triage prevaccinale (anamnesi standardizzata)’ per verificare la presenza di controindicazioni e/o di precauzioni da seguire prima di somministrare il vaccino – il servizio di vaccinazione aldei soggetti che hanno ...

Advertising

ettore_licheri : La salute prima del profitto. Nessuno è al sicuro finché tutto il pianeta non sarà vaccinato. Il @Mov5Stelle chiede… - MarinaSereni : Al Global Health Summit #Draghi annuncia altri 300 milioni di € per #Covax il meccanismo con cui i Paesi più ricchi… - carlaruocco1 : È iniziato oggi, a Roma, il #GlobalHealthSummit, come più volte auspicato da @GiuseppeConteIT. La salute viene prim… - cschannel_news : Vaccini Italia, infermieri vaccinatori a domicilio - radiolombardia : Vaccini Covid, Moratti: Lombardia prima in Italia per utilizzo - -