Ue, nel 2023 tornerà il patto di stabilità (Di sabato 22 maggio 2021) La ripresa economica in Europa è in corso e, “anche se ci sono variazioni” tra i Paesi, “tutti gli Stati membri ritorneranno ai livelli” di Pil pre-pandemia “entro la fine del 2022. Sulla base delle previsioni economiche, confermiamo il nostro approccio: manterremo attivata la clausola generale di salvaguardia”, che da marzo 2020 sospende l’obbligo di rispettare le regole del patto di stabilità, “nel 2022, ma non più a partire dal 2023”. Lo dice il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Valdis Dombrovskis, in conferenza stampa a Lisbona al termine dell’Ecofin informale organizzato dalla presidenza portoghese. “Quello che vediamo nei piani nazionali” di ripresa e di resilienza “è promettente”, anche perché hanno un “forte focus sociale. Stiamo esaminando i dettagli”, ma occorrerà un po’ di tempo per il via libera perché si ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 22 maggio 2021) La ripresa economica in Europa è in corso e, “anche se ci sono variazioni” tra i Paesi, “tutti gli Stati membri ritorneranno ai livelli” di Pil pre-pandemia “entro la fine del 2022. Sulla base delle previsioni economiche, confermiamo il nostro approccio: manterremo attivata la clausola generale di salvaguardia”, che da marzo 2020 sospende l’obbligo di rispettare le regole deldi, “nel 2022, ma non più a partire dal”. Lo dice il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Valdis Dombrovskis, in conferenza stampa a Lisbona al termine dell’Ecofin informale organizzato dalla presidenza portoghese. “Quello che vediamo nei piani nazionali” di ripresa e di resilienza “è promettente”, anche perché hanno un “forte focus sociale. Stiamo esaminando i dettagli”, ma occorrerà un po’ di tempo per il via libera perché si ...

Advertising

ItaliaViva : 'Se spero che non sia Mario Draghi a diventare capo dello stato nel febbraio del 2022 è perché in realtà spero che… - CortellaM : RT @Adnkronos: #Ue, l'annuncio di Dombrovskis: 'Clausola di salvaguardia disattivata dal 2023'. #pattostabilita - ematr_86 : @Adnkronos nel 2023 magari Dombrovskis non ci sarà al comando della UE, chi lo saprà che fine farà Dombrovskis... @Europarl_IT - Adnkronos : #Ue, l'annuncio di Dombrovskis: 'Clausola di salvaguardia disattivata dal 2023'. #pattostabilita - arruba_ : @GuidoCrosetto Forza, iniziamo con fare qualche nome: il piemontese @GuidoCrosetto a Torino, così inizia a dare un… -

Ultime Notizie dalla rete : nel 2023 Ue, nel 2023 tornerà il patto di stabilità ... manterremo attivata la clausola generale di salvaguardia", che da marzo 2020 sospende l'obbligo di rispettare le regole del patto di stabilità, "nel 2022, ma non più a partire dal 2023". Lo dice il ...

Weghorst segue Mourinho e la Roma: candidato per il dopo Dzeko E' sotto contratto fino a giugno 2023 col Wolfsburg, che nell'estate del 2018 lo ha acquistato dall'AZ Alkmaar per 10,5 milioni di euro. Nel frattempo il valore del suo cartellino è triplicato a suon ...

Ue, nel 2023 tornerà il patto di stabilità Adnkronos Epatite C, in Lombardia stanziati 13 mln euro per eradicarla Asst Melegnano: puntiamo a test rapidi in ser.d., carceri e su fragili. Milano – “A livello nazionale sono stati stanziati 71 milioni e mezzo di euro con il decreto Milleproro ...

Estate senza pensieri, il Comune approva il piano collettivo di sicurezza delle spiagge FOLLONICA - Tutto pronto per la stagione balneare 2021 di Follonica: l'Amministrazione Comunale ha approvato il nuovo Piano collettivo di sicurezza delle ...

... manterremo attivata la clausola generale di salvaguardia", che da marzo 2020 sospende l'obbligo di rispettare le regole del patto di stabilità, "2022, ma non più a partire dal". Lo dice il ...E' sotto contratto fino a giugnocol Wolfsburg, che nell'estate del 2018 lo ha acquistato dall'AZ Alkmaar per 10,5 milioni di euro.frattempo il valore del suo cartellino è triplicato a suon ...Asst Melegnano: puntiamo a test rapidi in ser.d., carceri e su fragili. Milano – “A livello nazionale sono stati stanziati 71 milioni e mezzo di euro con il decreto Milleproro ...FOLLONICA - Tutto pronto per la stagione balneare 2021 di Follonica: l'Amministrazione Comunale ha approvato il nuovo Piano collettivo di sicurezza delle ...