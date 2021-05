Tutino ringrazia la Salernitana | “Mi vennero a prendere a Castel di Sangro | partito da lontano e arrivato in Serie A”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 22 maggio 2021) L’attaccante della, in prestito dal Napoli, Gennaro, ha pubblicato un messaggio sul suo profilo Facebook ripercorrendo le tappe della stagione endo la società e la tifoseria granata. Ecco quanto evidenziato: “Non è facile trovare le parole per racchiudere questi 9 mesi a Salerno. Non bastano 9 immagini, serve ripensare a quanta strada è stata fatta per arrivare alla gioia che stiamo ancora assaporando. Ricordo ancora il giorno in cui il direttore Angelo Fabiani e Alberto Bianchia prendermi nel ritiro del Napoli adi. Mi fecero capire quanto laaveva deciso di puntare su di me. Più di qualsiasi altra squadra, facendomi sentire subito al centro di un progetto ambizioso e solido. Il primo grazie va a ...