Tragedia sulla funivia Stresa-Mottarone: 13 vittime ???????"Cabina accartocciata". Cede il cavo, 2 bimbi gravi (Di domenica 23 maggio 2021) Nove morti e tre feriti. E' questo il bilancio fornito dalle forze dell'ordine, ma probabilmente ancora provvisorio, dopo che si e' staccata la Cabina della funivia del Mottarone che parte da Stresa. Sul posto sono state inviate 2 eliambulanze del 118 e le squadre a terra. Due bambini sono stati portati in elicottero in codice rosso al Regina Margherita di Torino Segui su affaritaliani.it

