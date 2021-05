Tartare di gamberetti e ravanelli

(Di sabato 22 maggio 2021) La è un piatto da servire come antipasto o secondo leggero. Assicurandosi dal proprio pescivendolo di fiducia che isiano freschissimi. Anche se freschi vanno ovviamente abbattuti, o con l’apposito strumento, o ad una temperatura non superiore ai – 20°C per 96 ore nel freezer. Ultimamente però moltissimi pescivendoli sono in grado di fornire pesce già abbattuto. I gamberi crudi sono particolarmente morbidi e delicati e si sposano bene con i vegetali, che accompagnano il gusto senza sopraffarlo, in questo caso imaturi hanno un gusto abbastanza fresco e neutro e quella nota piccante che dà brio al piatto. Spesso si sottovalutano i benefici dei gamberi, che forniscono un ottimo apporto di calcio, zinco, vitamine A, E e del complesso B, e che contengono iodio, tiamina, riboflavina e niacina. Spesso sono consigliati anche nelle ...

