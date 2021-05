“Per me è impossibile…”. Arisa, nuovo inaspettato colpo di scena col fidanzato Andrea Di Carlo (Di sabato 22 maggio 2021) Ultimamente, mentre il suo successo musicale e televisivo aumenta a dismisura, la vita sentimentale di Arisa assomiglia sempre più alla trama di Beautiful. La relazione con il suo manager, Andrea Di Carlo, continua a non vedere salvezza. Dopo mesi di tira e molla sembra proprio che la coppia abbia messo un punto definitivo a questa storia d’amore, evidentemente ormai fin troppo travagliata. Sarebbe Andrea Di Carlo, noto manager immerso nel mondo della musica e dello spettacolo, ad aver chiuso la storia con l’artista. L’indiscrezione è frutto di una sua curiosa pubblicazione Instagram, che non lascerebbe spazio a dubbi. Uno sfogo che si riferisce a tutti gli effetti al periodo di alti e bassi vissuto recentemente con Arisa: molte frasi fatte di metafore, ma che infine parlano ... Leggi su tuttivip (Di sabato 22 maggio 2021) Ultimamente, mentre il suo successo musicale e televisivo aumenta a dismisura, la vita sentimentale diassomiglia sempre più alla trama di Beautiful. La relazione con il suo manager,Di, continua a non vedere salvezza. Dopo mesi di tira e molla sembra proprio che la coppia abbia messo un punto definitivo a questa storia d’amore, evidentemente ormai fin troppo travagliata. SarebbeDi, noto manager immerso nel mondo della musica e dello spettacolo, ad aver chiuso la storia con l’artista. L’indiscrezione è frutto di una sua curiosa pubblicazione Instagram, che non lascerebbe spazio a dubbi. Uno sfogo che si riferisce a tutti gli effetti al periodo di alti e bassi vissuto recentemente con: molte frasi fatte di metafore, ma che infine parlano ...

