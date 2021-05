Musei | niente più obbligo di prenotazione nel weekend per i piccoli centri

(Di sabato 22 maggio 2021) . Tutte le informazioni utili. Cade l’dinelper imedi e. Solo nei grandi siti, come Uffizi, Colosseo, Pantheon e area archeologica di Pompei rimane l’di prenotare in anticipo il biglietto per le visite durante i finesettimana. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

simogru : @MarcelloLyotard La domanda a questo punto sorge spontanea: ma perché azz.. mai dovrei vaccinarmi? Per entrare nei… - valtellinatweet : Musei, nei weekend e festivi niente più prenotazione obbligatoria - FederikSir : @christianrocca @Linkiesta @lasoncini 2)Non abbiamo fatto quello che ci pareva: niente uscite la sera, niente feste… - AizzaBischeri : @sgretolatore Niente luoghi o grandi eventi tipo stadio, concerti, fiere, mostre, musei. E poi posta, banca, scuola, ospedali, ecc. - Fedes1989 : @NonConoscoVG @Inter Sostanzialmente niente. Il ticket esce in automatico a tutti! Dopo che ti esce il ticket devi… -

Ultime Notizie dalla rete : Musei niente

La Milano

da fare invece per la sfilata delle maschere. Anche quest'anno dovremo farne a meno. In compenso, scaldano i motori, cinema e gallerie d'arte, che resteranno aperti anche la sera del 24 ...... ma interessante come luogo geografico e ha un circondario antico con importanti, di cui i ... anche di designer, e ho visto una miriade di posti, che non avevano, riuscire a inventarsi ...Le ultime novità sulle visite ai musei: niente più obbligo di prenotazione nei giorni festivi e nel weekend per quelli piccoli e medi ...La Giornata Nazionale delle dimore storiche, i concerto con La musica di Dante, gli spettacoli teatrali, il Museo di Casa Siviero senza prenotazione, i primissimi spazi estivi, la Turandot per ragazzi ...