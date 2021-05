Minaccia il padre di morte e lo ferisce con un coltello

Advertising

sardanews : Minaccia il padre puntando il coltello in gola: arrestato - tusciaweb : Aggredisce il padre e la compagna, poi minaccia di colpire i carabinieri Civitavecchia - Aggredisce il padre e la… - sardanews : Quartu, minaccia l’anziano padre con un coltello alla gola: arrestato - vivere_sardegna : Quartu, minaccia l’anziano padre con un coltello alla gola: arrestato - cagliaripad : Quartu, minaccia con un coltello l’anziano padre: arrestato 45enne -

Ultime Notizie dalla rete : Minaccia padre

TGCOM

... ben noto per i suoi precedenti di poli - zia anche specifici in materia di violenza domestica, a seguito dell'ennesima crisi violenta è arrivato a minacciare con un coltello alla gola il. ...L'articolo Quartu,l'anzianocon un coltello alla gola: arrestato proviene da Casteddu On line .La telefonata di minacce fatta alla sorella è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. L’uomo, al termine dell’ennesimo litigio per futili motivi con la compagna, al suo allontanarsi da casa p ...SANTA MARINELLA - Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della sezione radiomobile del Nor della Compagnia di Civitavecchia sono intervenuti presso un’abitazione di Santa Marinella dove era in cor ...