Matri torna a casa da Coverciano. La Nargi lo prende in giro

(Di sabato 22 maggio 2021) La compagna dell'ex attaccante ha postato una foto di famiglia al rientro del compagno che è impegnato per il corso allenatori della FIGC

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Matri torna

Golssip

Sia seguire dal vivo a Coverciano: gli allievi del corso UEFA B/A potranno seguire dall'aula ... Alessandro Del Piero, Daniele De Rossi, Daniele Gastaldello, Massimo Maccarone, Alessandro, ...Tra i palil'usato sicuro Luca Bucci e a centrocampo macina minutaggio un giovane Daniele ... I tre big vengono rimpiazzati da tre giovani promesse: Alessandro, Robert Acquafresca e Joaquin ...La compagna dell'ex attaccante ha postato una foto di famiglia al rientro del compagno che è impegnato per il corso allenatori della FIGC ...Una partita epica, dove i miti e le leggende del calcio italiano sono tornati in campo per giocare una partita davvero eccezionale ...