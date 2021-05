LIVE Karate, Europei 2021 in DIRETTA: delusione per Clio Ferracuti, il bronzo sfuma a 2” dalla fine (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.02 Ora si passa al kumite maschile, nello specifico alla categoria dei +84 kg. La prima sfida per il bronzo vede protagonisti l’azero Asiman Gurbanli e il kosovaro Herolind Nishevci. 9.59 Clamorosa rimonta di Ramona Bruederlin. La svizzera con un calcio da due punti a 2” dalla fine ribalta la situazione e si prende la medaglia di bronzo. delusione per Clio Ferracuti. 9.56 Ancora in vantaggio Clio Ferracuti! Dopo il pareggio di Bruederlin, l’azzurra trova il colpo del 2-1! 20” alla fine. 9.53 Ferracuti avanti! 1-0 per l’azzurra a 1’10” dalla fine! 9.51 COMINCIA IL MATCH! 9.50 E’ ora il ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.02 Ora si passa al kumite maschile, nello specifico alla categoria dei +84 kg. La prima sfida per ilvede protagonisti l’azero Asiman Gurbanli e il kosovaro Herolind Nishevci. 9.59 Clamorosa rimonta di Ramona Bruederlin. La svizzera con un calcio da due punti a 2”ribalta la situazione e si prende la medaglia diper. 9.56 Ancora in vantaggio! Dopo il pareggio di Bruederlin, l’azzurra trova il colpo del 2-1! 20” alla. 9.53avanti! 1-0 per l’azzurra a 1’10”! 9.51 COMINCIA IL MATCH! 9.50 E’ ora il ...

