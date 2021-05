Griglia di partenza F1, GP Monaco 2021: pole e incidente per Leclerc, 4° Sainz. Ferrari rinata! (Di sabato 22 maggio 2021) Charles Leclerc ha conquistato la pole position del GP di Monaco 2021, quinta tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito cittadino di Montecarlo. Impresa clamorosa del monegasco che ha spinto la Ferrari ai massimi livelli dopo un 2020 da incubo e ha rimesso la Rossa davanti a tutti! Il padrone di casa si è esaltato tra i muretti del suo Principato, ha guidato brillantemente la sua Rossa nel giro decisivo e ha fatto saltare il banco. Charles Leclerc scatterà al palo nella gara di domani e avrà tutte le carte in regola per puntare alla vittoria. Il pilota del Cavallino Rampante dovrà però verificare le condizioni della sua macchina perché è andato a sbattere quando mancavano un paio di minuti al termine della sessione decisiva. Charles Leclerc sarà ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) Charlesha conquistato laposition del GP di, quinta tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito cittadino di Montecarlo. Impresa clamorosa del monegasco che ha spinto laai massimi livelli dopo un 2020 da incubo e ha rimesso la Rossa davanti a tutti! Il padrone di casa si è esaltato tra i muretti del suo Principato, ha guidato brillantemente la sua Rossa nel giro decisivo e ha fatto saltare il banco. Charlesscatterà al palo nella gara di domani e avrà tutte le carte in regola per puntare alla vittoria. Il pilota del Cavallino Rampante dovrà però verificare le condizioni della sua macchina perché è andato a sbattere quando mancavano un paio di minuti al termine della sessione decisiva. Charlessarà ...

