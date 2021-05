“Focu meu”: la Calabria arde per Raffaele (Di sabato 22 maggio 2021) Il 26 maggio 2021 uscirà il nuovo singolo di Raffaele che si intitola “Focu meu”. È proprio l’artista ad annunciarlo sui suoi profili social. Il brano arde di passione per la propria terra, la Calabria, e c’è tutta la forza e il riscatto che Raffaele è riuscito a dare durante il suo percorso ad Amici 20. Qui di seguito vi propongo il testo del nuovo singolo. Quanta passione ha Raffaele Renda? Raffaele Renda lo abbiamo conosciuto durante il percorso di Amici di Maria de Filippi 2021. È un ragazzo prima di tutto rispettoso. Inoltre è un ragazzo cresciuto con dei sani principi e valori grazie alla sua famiglia. Durante il suo percorso ad Amici ha dimostrato di essere cresciuto molto e che la sua terra e la sua famiglia sono fondamentali per lui. È così che scrive il ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 22 maggio 2021) Il 26 maggio 2021 uscirà il nuovo singolo diche si intitola “meu”. È proprio l’artista ad annunciarlo sui suoi profili social. Il branodi passione per la propria terra, la, e c’è tutta la forza e il riscatto cheè riuscito a dare durante il suo percorso ad Amici 20. Qui di seguito vi propongo il testo del nuovo singolo. Quanta passione haRenda?Renda lo abbiamo conosciuto durante il percorso di Amici di Maria de Filippi 2021. È un ragazzo prima di tutto rispettoso. Inoltre è un ragazzo cresciuto con dei sani principi e valori grazie alla sua famiglia. Durante il suo percorso ad Amici ha dimostrato di essere cresciuto molto e che la sua terra e la sua famiglia sono fondamentali per lui. È così che scrive il ...

tipuzzalalito : RT @chiars68804162: se andavano all’eurovision con “focu meu” vincevamo a mani basse - tsunamidieci : Evidentemente le iene non ci vogliono distrarre dal nostro lavoro principale che sarà quello di streammare focu meu da mercoledì ?? - fridayiminI0ve : sentendomi discriminata dal testo di focu meu in quanto polentona che deve essere intubata se mia mamma mi compra i… - louviis : Ma che vuol dire focu meu in quella canzone boh messo a caso - Saraa_aaa1 : RT @TrueLov68369279: Se dopo #Verissimo arriva un mega selfie di Sangio e Giulia, mi metto a cantare 'focu meu' in giro per tutti i social!… -