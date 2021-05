F1 su TV8 | GP Monaco 2021 | orario qualifiche | diretta in chiaro | programma FP3 | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 22 maggio 2021) Oggi, sabato 22 maggio, si svolgeranno le prove libere 3 e ledel GP didi F1. A Montecarlo, come da tradizione, il venerdì è stato trascorso nel più assoluto riposo per i piloti, che hanno effettuato FP1 e FP2 giovedì. Non è mancato, tuttavia, il lavoro per ingegneri e meccanici, impegnati nel ricercare le correzioni e migliorie necessarie agli assetti delle macchine. Di sicuro le strade del Principato offrono sempre uno spettacolo suggestivo, a maggior ragione dopo la cancellazione forzata del 2020. Peraltro sugli spalti saranno presenti anche i tifosi, che potranno occupare il 40% dei posti disponibili: gradualmente si sta tornando verso la normalità. Chi sogna il colpo gobbo a Montecarlo è la Ferrari. Giovedì le Rosse hanno dato letteralmente spettacolo, peraltro sia sul giro secco sia in proiezione passo gara. Charles Leclerc, ...