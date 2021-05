F1, l'ex Ferrari Reutemann dimesso dall'ospedale dopo 17 giorni di degenza (Di sabato 22 maggio 2021) Arrivano buone notizie dal Sudamerica: Carlos Reutemann, l'ex pilota argentino della Ferrari nel 1977 e 1978, è stato dimesso dall'ospedale di Rosario dopo 17 giorni di degenza. Tutto era iniziato all'... Leggi su gazzetta (Di sabato 22 maggio 2021) Arrivano buone notizie dal Sudamerica: Carlos, l'ex pilota argentino dellanel 1977 e 1978, è statodi Rosario17di. Tutto era iniziato all'...

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari Reutemann F1, l'ex Ferrari Reutemann dimesso dall'ospedale dopo 17 giorni di degenza Arrivano buone notizie dal Sudamerica: Carlos Reutemann, l'ex pilota argentino della Ferrari nel 1977 e 1978, è stato dimesso dall'ospedale di Rosario dopo 17 giorni di degenza. Tutto era iniziato all'inizio di questo mese, quando il 79enne era ...

F1 - Lotus 79: regina dell'effetto suolo - F1Passion.it L'anno seguente al titolo di Andretti e dopo la parentesi di due gare con Jarier, la Lotus ingaggiò l'argentino Carlos Reutemann proveniente dalla Ferrari che l'aveva sostituito con il sudafricano

