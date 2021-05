Eurovision Song Contest: Maneskin vincono il premio miglior testo (Di sabato 22 maggio 2021) I Maneskin rappresentano l’Italia all’Eurovision Song Contest 2021 e sono tra i favoriti al concorso canoro. Non a caso al brano Zitti e buoni è andato il riconoscimento per il miglior testo. Una grande soddisfazione per la giovane band. Oggi, sabato 22 maggio 2021, ci sarà la finale dell’Eurovision Song Contest. La finale si svolgerà alla Ahoy Arena di Rotterdam e presente sarà la band che rappresenta l’Italia Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 22 maggio 2021) Irappresentano l’Italia all’2021 e sono tra i favoriti al concorso canoro. Non a caso al brano Zitti e buoni è andato il riconoscimento per il. Una grande soddisfazione per la giovane band. Oggi, sabato 22 maggio 2021, ci sarà la finale dell’. La finale si svolgerà alla Ahoy Arena di Rotterdam e presente sarà la band che rappresenta l’Italia Articolo completo: dal blog SoloDonna

