DIRETTA Giro d’Italia, Monte Zoncolan LIVE: undici in fuga, ci sono gregari di Caruso, Nibali e Ciccone (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Giro d’Italia 2021 12.36 Il gruppo si è completamente rialzato, margine che va oltre i 5?. 12.34 Curiosità nel vedere davanti due uomini di Vincenzo Nibali e Giulio Ciccone, con Mollema che può essere un’ottima spalla per i propri capitani. Occhio anche a Tratnik per Damiano Caruso. 12.32 Ricordiamo che davanti ci sono Andrii Ponomar (Androni Giocattoli Sidermec), Jan Tratnik (Bahrain Vitcorious), Remy Rochas (Cofidis), Vincenzo Albanese e Lorenzo Fortunato (Eolo Kometa), George Bennett ed Edoardo Affini (Jumbo Visma), Nelson OLIVEira (Team Movistar), Bauke Mollema e Jacopo Mosca (Trek-Segafredo), Alessandro Covi (UAE Team Emirates). 12.30 3? di margine per la fuga, ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA2021 12.36 Il gruppo si è completamente rialzato, margine che va oltre i 5?. 12.34 Curiosità nel vedere davanti due uomini di Vincenzoe Giulio, con Mollema che può essere un’ottima spalla per i propri capitani. Occhio anche a Tratnik per Damiano. 12.32 Ricordiamo che davanti ciAndrii Ponomar (Androni Giocattoli Sidermec), Jan Tratnik (Bahrain Vitcorious), Remy Rochas (Cofidis), Vincenzo Albanese e Lorenzo Fortunato (Eolo Kometa), George Bennett ed Edoardo Affini (Jumbo Visma), Nelson Oira (Team Movistar), Bauke Mollema e Jacopo Mosca (Trek-Segafredo), Alessandro Covi (UAE Team Emirates). 12.30 3? di margine per la, ...

