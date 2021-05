Denise Pipitone | Piera Maggio | “Indagati? Saperlo da tv aberrante”

(Di sabato 22 maggio 2021) “Ho appreso la notizia da una trasmissione televisiva, lo trovo, anche per gli stessi. Lasciamo che la Procura di Marsala faccia il suo lavoro”. Così, mamma di, scomparsa da Mazara del Vallo il primo settembre del 2004 quando non aveva ancora quattro anni, commenta con l’Adnkronos la svolta annunciata ieri sera da ‘Quarto Grado’. Secondo la trasmissione di Rete 4 la Procura di Marsala, che ha riaperto le indagini, avrebbe iscritto nel registro degliAnna Corona, ex moglie di Pietro Pulizzi, il padre biologico di, e madre di Jessica, sorellastra della piccola, e Giuseppe Della Chiave, nipote di Battista, il testimone sordomuto che nel 2013 disse di averlo visto in compagnia della ...

Ci sarebbe una nuova svolta nel caso di scomparsa didi Mazara del Vallo. Secondo quanto riferito dalla trasmissione Quarto Grado , la procura di Marsala avrebbe inserito nel registro degli indagati Anna Corona , ex moglie di Piero ...... nipote di Battista Della Chiave (testimone sordomuto che aveva raccontato di aver vistocon il nipote in un magazzino e di averla vista portare via a bordo di un motorino). L'...«L'unica svolta che ci attendiamo è il ritrovamento di Denise Pipitone, tutto il resto sono aspetti procedurali su cui non entriamo nel merito». A dirlo ...Ci sarebbe un svolta nelle indagini che riguardano il caso Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo il primo settembre del 2004. Nel corso della trasmissione Quarto Grado, andata in..