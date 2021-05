Cosa sono le “devoluciones en caliente” (Di sabato 22 maggio 2021) Cioè i respingimenti immediati di migranti fatti dalla Spagna a Ceuta e Melilla, di cui si è tornati a parlare dopo la crisi degli scorsi giorni Leggi su ilpost (Di sabato 22 maggio 2021) Cioè i respingimenti immediati di migranti fatti dalla Spagna a Ceuta e Melilla, di cui si è tornati a parlare dopo la crisi degli scorsi giorni

Advertising

CarloCalenda : Grotte Celoni, la cosa più bella della campagna elettorale è confrontarsi con i cittadini. Tra i temi più sentiti q… - matteosalvinimi : Anche in questa circostanza c’è piena sintonia con il premier Draghi, se c’è una cosa di cui l'Italia non ha bisogn… - Mov5Stelle : Cosa sono le Comunità Energetiche? Una grande opportunità! Il nostro portavoce al Senato Gianni Pietro Girotto ci… - ahoy_mat : @coprimiIespalle @heythereelena No io dico semplicemente che da una parte vedo incoerenza ed è questa la cosa che m… - iliaconlai : Riccardo sta riordinando casa e ha seriamente chiesto il mio aiuto (io sono un accumulatore seriale) per decidere c… -