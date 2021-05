Congo, morte Attanasio: arrestati oggi i primi sospetti, saranno interrogati (Di sabato 22 maggio 2021) A distanza di tre mesi dall’uccisione in Congo dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio, sono stati fermati i primi sospetti: saranno interrogati in queste ore A distanza di tre mesi esatti dalla morte di Luca Attanasio, ambasciatore italiano ucciso in Congo assieme alla sua scorta, il carabinieri Vittorio Iacovacci e l’autista Mustapha Milambo, sono stati arrestati alcuni L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 22 maggio 2021) A distanza di tre mesi dall’uccisione indell’ambasciatore italiano Luca, sono stati fermati iin queste ore A distanza di tre mesi esatti dalladi Luca, ambasciatore italiano ucciso inassieme alla sua scorta, il carabinieri Vittorio Iacovacci e l’autista Mustapha Milambo, sono statialcuni L'articolo proviene da Inews.it.

