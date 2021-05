Caso Grillo, i messaggi dopo la notte del presunto stupro: “Chiamo il pusher, festa con un grammo” (Di sabato 22 maggio 2021) Caso Grillo, i messaggi dopo la notte del presunto stupro. dopo aver disposto il sequestro dei cellulari di Ciro Grillo e dei suoi amici nell’ambito dell’inchiesta su presunti abusi sessuali ai danni di una studentessa milanese, gli inquirenti hanno trovato alcuni messaggi riguardante il consumo di droghe. “Torniamo e ci vediamo. Chiamo il pusher, un grammo per festeggiare” Insieme a messaggi ritenuti importanti per quanto riguarda la vicenda della presunta violenza sessuale ai danni di una studentessa milanese, gli inquirenti hanno individuato alcuni sms riguardanti l’uso di droghe nel cellulare sequestrato a Ciro Grillo, figlio del ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 22 maggio 2021), iladelaver disposto il sequestro dei cellulari di Ciroe dei suoi amici nell’ambito dell’inchiesta su presunti abusi sessuali ai danni di una studentessa milanese, gli inquirenti hanno trovato alcuniriguardante il consumo di droghe. “Torniamo e ci vediamo.il, unper festeggiare” Insieme aritenuti importanti per quanto riguarda la vicenda della presunta violenza sessuale ai danni di una studentessa milanese, gli inquirenti hanno individuato alcuni sms riguardanti l’uso di droghe nel cellulare sequestrato a Ciro, figlio del ...

SirDistruggere : Prima del video di Beppe Grillo del caso del figlio non interessava quasi niente a nessuno, giornali compresi. Ades… - SusannaCeccardi : Sul 'caso Grillo' emergono dettagli sempre più inquietanti. Bisogna fare piena luce su questa storia...… - Assodata1 : ??CASO GRILLO: l’opinione del Garante privacy e i profili giuridici ?Quando la diffusione di un video può diventare… - CacoVaniglia : RT @SirDistruggere: Prima del video di Beppe Grillo del caso del figlio non interessava quasi niente a nessuno, giornali compresi. Adesso i… - vizerodue : RT @vizerodue: Mi complimento con @GianluigiNuzzi per il modo di parte a favore di Ciro Grillo con cui a trattato il caso sullo stupro ai… -