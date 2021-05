Caso Diana,ex direttore Bbc si dimette da National Gallery (Di sabato 22 maggio 2021) L'ex direttore generale della BBC Lord Hall si è dimesso da presidente della National Gallery sull'onda delle proteste seguite all'inchiesta sull'intervista del 1995 alla principessa Diana, affidata a ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 22 maggio 2021) L'exgenerale della BBC Lord Hall si è dimesso da presidente dellasull'onda delle proteste seguite all'inchiesta sull'intervista del 1995 alla principessa, affidata a ...

Ultime Notizie dalla rete : Caso Diana Caso Diana,ex direttore Bbc si dimette da National Gallery L'ex direttore generale della BBC Lord Hall si è dimesso da presidente della National Gallery sull'onda delle proteste seguite all'inchiesta sull'intervista del 1995 alla principessa Diana, affidata a lord John Dyson, 77enne alto magistrato a riposo. Lord Hall era direttore delle notizie della Bbc quando Martin Bashir ottenne lo scoop usando documenti falsi. Lo riporta la Bbc. In ...

