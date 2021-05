Campania | vacanza si trasforma in tragedia | cade dal dirupo e finisce in mare Morta bimba di 5 anni

(Di sabato 22 maggio 2021)nel salernitano, a Palinuro. Unadi 5, di nazionalità tedesca, è deceduta mentre era impegnata in un’attività di trekking insieme ai suoi genitori e i fratellini quando ha perso l’equilibrio ed è precipitata in undi circa 30 metri ed è finita in. Dramma inIl corpo senza vita è stato recuperato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Una bambina di 4 anni, tedesca, ha perso la vita a Palinuro, frazione di Centola (Salerno). La piccola era in vacanza e stava percorrendo un sentiero in compagnia dei suoi genitori e dei fratellini quando ha perso l'equilibrio ed è precipitata in un dirupo di circa 30 metri ed è finita in mare. Inutili i ...