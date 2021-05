UFC Fight Night 188 – Anteprima – Font Vs Garbrandt (Di venerdì 21 maggio 2021) UFC Fight Night 188 – Anteprima – Dopo aver assistito alla straordinaria performance del nuovo campione dei pesi leggeri Charles Oliveira, il main event di questa Fight Night è dedicato ai pesi gallo. Infatti, Rob Font (18-4) affronta l’ex campione Cody Garbrandt (12-3), in un vero e proprio spareggio per accedere alla vetta del ranking. Invece, nel co main event, nei pesi paglia femminili Yan Xiaonan (13-1) combatterà contro Carla Esparza (18-6). L’evento si svolgerà nell’UFC Apex Center di Las Vegas e la sua main card sarà in diretta su DAZN e UFC Fight Pass a partire dalle ore 1.00 di Domenica 23 Maggio. Non ci sono grandissimi altri nomi in questa card, per questo ci saranno opportunità per vedere combattenti molto più affamati di successo e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 21 maggio 2021) UFC188 –– Dopo aver assistito alla straordinaria performance del nuovo campione dei pesi leggeri Charles Oliveira, il main event di questaè dedicato ai pesi gallo. Infatti, Rob(18-4) affronta l’ex campione Cody(12-3), in un vero e proprio spareggio per accedere alla vetta del ranking. Invece, nel co main event, nei pesi paglia femminili Yan Xiaonan (13-1) combatterà contro Carla Esparza (18-6). L’evento si svolgerà nell’UFC Apex Center di Las Vegas e la sua main card sarà in diretta su DAZN e UFCPass a partire dalle ore 1.00 di Domenica 23 Maggio. Non ci sono grandissimi altri nomi in questa card, per questo ci saranno opportunità per vedere combattenti molto più affamati di successo e ...

