Summit Ue, asse Draghi-Sanchez sui migranti? (Di venerdì 21 maggio 2021) La gestione dei flussi migratori verso l’Ue non sarà nell’agenda del Consiglio Europeo straordinario di lunedì e martedì prossimi, ma a Bruxelles ci si attende che il presidente del Consiglio Mario Draghi e il premier spagnolo Pedro Sanchez sollevino comunque la questione al tavolo dei 27. A quanto si apprende, i leader, anche se l’agenda non è stata ancora fissata da Charles Michel e potrebbe cambiare, dovrebbero riunirsi lunedì sera a cena, fisicamente nella sede del Consiglio nella capitale belga (tra l’altro il Summit segnerà l’esordio di Mario Draghi nel Consiglio Europeo propriamente detto, dopo l’informale di Oporto) per discutere temi di politica internazionale, in particolare di Russia, Medio Oriente e, se ci sarà tempo, delle relazioni con il Regno Unito. Martedì mattina, invece, i capi di Stato e di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 21 maggio 2021) La gestione dei flussi migratori verso l’Ue non sarà nell’agenda del Consiglio Europeo straordinario di lunedì e martedì prossimi, ma a Bruxelles ci si attende che il presidente del Consiglio Marioe il premier spagnolo Pedrosollevino comunque la questione al tavolo dei 27. A quanto si apprende, i leader, anche se l’agenda non è stata ancora fissata da Charles Michel e potrebbe cambiare, dovrebbero riunirsi lunedì sera a cena, fisicamente nella sede del Consiglio nella capitale belga (tra l’altro ilsegnerà l’esordio di Marionel Consiglio Europeo propriamente detto, dopo l’informale di Oporto) per discutere temi di politica internazionale, in particolare di Russia, Medio Oriente e, se ci sarà tempo, delle relazioni con il Regno Unito. Martedì mattina, invece, i capi di Stato e di ...

Advertising

razorblack66 : ???????????????????? CON QUELLO CHE HA MANDATO L' ESERCITO A CEUTA..... @iosoioevoi @AlexGiudetti - italiaserait : Summit Ue, asse Draghi-Sanchez sui migranti? - Adnkronos : Summit Ue, asse #Draghi-Sanchez sui #migranti? Il tema non è in agenda, ma ci si aspetta che i due premier sollevin… - fisco24_info : Summit Ue, asse Draghi-Sanchez sui migranti?: Il tema non è nell'agenda del Consiglio Ue straordinario, ma ci si at… - liberenotizie : Summit Ue, asse Draghi-Sanchez sui migranti?. Adnkronos - ultimora -

Ultime Notizie dalla rete : Summit asse Summit Ue, asse Draghi - Sanchez sui migranti? ... dovrebbero riunirsi lunedì sera a cena, fisicamente nella sede del Consiglio nella capitale belga (tra l'altro il summit segnerà l'esordio di Mario Draghi nel Consiglio Europeo propriamente detto, ...

Frana l'intesa Dem - M5s per le amministrative. Centrodestra: noi uniti ... Milano, Napoli e Torino - viene rinviata a un successivo summit tra i leader. Un successo di tappa, per dirla in gergo ciclistico, a cui fa da contraltare il doppio stop sull'asse Roma - Torino del ...

Summit Ue, asse Draghi-Sanchez sui migranti? Adnkronos Summit Ue, asse Draghi-Sanchez sui migranti? La gestione dei flussi migratori verso l'Ue non sarà nell'agenda del Consiglio Europeo straordinario di lunedì e martedì prossimi, ma a Bruxelles ci si attende che il presidente del Consiglio Mario Dr ...

Allargamento a Est, è crisi sull’asse Zagabria-Sofia Il presidente croato Milanovic attacca il Paese che blocca l’avvio dei negoziati con Skopje. La Bulgaria convoca l’ambasciatrice: «Parole inaccettabili» ...

... dovrebbero riunirsi lunedì sera a cena, fisicamente nella sede del Consiglio nella capitale belga (tra l'altro ilsegnerà l'esordio di Mario Draghi nel Consiglio Europeo propriamente detto, ...... Milano, Napoli e Torino - viene rinviata a un successivotra i leader. Un successo di tappa, per dirla in gergo ciclistico, a cui fa da contraltare il doppio stop sull'Roma - Torino del ...La gestione dei flussi migratori verso l'Ue non sarà nell'agenda del Consiglio Europeo straordinario di lunedì e martedì prossimi, ma a Bruxelles ci si attende che il presidente del Consiglio Mario Dr ...Il presidente croato Milanovic attacca il Paese che blocca l’avvio dei negoziati con Skopje. La Bulgaria convoca l’ambasciatrice: «Parole inaccettabili» ...