Studente di 15 anni spara con una scacciacani nella stazione di Lecco

(Di venerdì 21 maggio 2021) Momenti di paura ain mattinata. Poco prima delle 8 nell’area dellaferroviaria sono stati uditi alcuni spari, che hanno scatenato il panico e il fuggi fuggi generale nel sottopasso da parte di giovani e lavoratori presenti. Non si sono registrati feriti, Polizia ferroviaria e Squadra Mobile hanno lavorato per ora a raccogliere elementi per ricostruire nel dettaglio l’accaduto, cercando il responsabile anche con le immagini delle telecamere di videosorveglianza E così si è arrivati a individuare e denunciare uno15enne: è lui l’autore degli spari, esplosi con una. La polizia ha anche trovato i bossoli dell’arma. Con vari appostamenti è stato individuato il ragazzo, riconosciuto e bloccato dagli agenti sempre nei pressi della. Lo...

Advertising

Katy30770035 : RT @universumvici: Uno studente di 14 anni del nostro liceo si è suicidato stamattina. - PasqualeMarro : Studente di 14 anni si uccide gettandosi dal ponte: depresso per il #Covid? - maxbass82 : RT @universumvici: Uno studente di 14 anni del nostro liceo si è suicidato stamattina. - Cleopatra2020a : RT @universumvici: Uno studente di 14 anni del nostro liceo si è suicidato stamattina. - Massxmo : RT @universumvici: Uno studente di 14 anni del nostro liceo si è suicidato stamattina. -

Ultime Notizie dalla rete : Studente anni

Nella missiva la 17enne spiegava che era unodi Legge e che tutti glianche lui si recava a Pieve di Cadore. Questo ragazzo avrebbe avuto anche una sorella più piccola, della sua stessa ...A far scoppiare il caso Dinah Caminiti, che assieme al compagno Davide Liotta ha preso in affidamento 6fa il sedicenne Chawki,dello "Jaci", che il prossimo 23 giugno compirà 17: "...Hanno aderito a Palermo all'iniziativa della Regione Siciliana “Proteggi te e i tuoi nonni” che non prevede necessariamente un legame reale di parentela tra anziani e giovani ...Gallipoli – Come ogni anno, don Luigi Ciotti sarà a Calimera per ricordare Antonio Montinaro. Il fondatore di Libera (“Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”) presiederà alle ore 19 la cerimonia ...