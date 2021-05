Si chiude in casa e inveisce dalla finestra | i vigili del fuoco la convincono ad aprire la porta | donna di 50 anni portata in salvo

(Di venerdì 21 maggio 2021) ANCONA - Mattinata difficile per unadi 50in via Veneto ad Ancona : per ragioni ancora da accertare si è chiusa ine dal terrazzo ha cominciato ad inveire, i passanti hanno dato ...

Advertising

SF_RL_Featuring : RT @autocostruttore: Socotherm al capolinea, l'azienda chiude: 80 lavoratori a casa ad Adria - DiegoGrandi82 : RT @autocostruttore: Socotherm al capolinea, l'azienda chiude: 80 lavoratori a casa ad Adria - lucabattanta : RT @autocostruttore: Socotherm al capolinea, l'azienda chiude: 80 lavoratori a casa ad Adria - zeriantisisma : RT @autocostruttore: Socotherm al capolinea, l'azienda chiude: 80 lavoratori a casa ad Adria - ManuQ24916888 : RT @autocostruttore: Socotherm al capolinea, l'azienda chiude: 80 lavoratori a casa ad Adria -

Ultime Notizie dalla rete : chiude casa

ilgazzettino.it

ANCONA - Mattinata difficile per una donna di 50 anni in via Veneto ad Ancona : per ragioni ancora da accertare si è chiusa ine dal terrazzo ha cominciato ad inveire, i passanti hanno dato subito l ' allarme . Sul posto è intervenuto il personale dell' Asur , la Croce Gialla, due pattuglie della polizia municipale anche ...La Fenice, spiazzata dalla compattezza e la grinta dei padroni di, impiega diversi punti a entrare in partita e quando lo fa i rossoblù hanno ormai preso il largo. Il primo set si25 - 20 ...Qualche anno fa giocava nella Samp di Cassano e Pazzini che conquistò la qualificazione in Champions League. Oggi fa sognare il Canelli, in Eccellenza.Brindisi - È accusato di detenzione e spaccio di droga un 54enne del luogo.Lo hanno arrestato all'alba i carabinieri di Brindisi prima che si recasse al lavoro. L'uomo risponde anche di detenzione ill ...