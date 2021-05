Salernitana, Mezzaroma: «Restare soci è una delle ipotesi» (Di venerdì 21 maggio 2021) Marco Mezzaroma ha parlato della questione societaria della Salernitana in vista dell’iscrizione alla prossima Serie A Marco Mezzaroma, co-proprietario della Salernitana, nel corso della premiazione della squadra organizzata dal Comune di Salerno ha parlato della questione cessione societaria per iscrivere il club alla prossima Serie A. «La normativa prevede alcune possibilità. Stiamo in piena attività. Rimanere in qualità di socio di minoranza? È una delle ipotesi, non è la sola ipotesi. E’ una delle ipotesi, almeno a come leggo io la norma Le altre ipotesi sono una cessione totale del cento per cento, una cessione parziale. La norma è abbastanza famosa, la conosciamo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Marcoha parlato della questioneetaria dellain vista dell’iscrizione alla prossima Serie A Marco, co-proprietario della, nel corso della premiazione della squadra organizzata dal Comune di Salerno ha parlato della questione cessioneetaria per iscrivere il club alla prossima Serie A. «La normativa prevede alcune possibilità. Stiamo in piena attività. Rimanere in qualità dio di minoranza? È una, non è la sola. E’ una, almeno a come leggo io la norma Le altresono una cessione totale del cento per cento, una cessione parziale. La norma è abbastanza famosa, la conosciamo ...

Advertising

_SiGonfiaLaRete : #Salernitana, Lotito: “Cessione? Problema normativo da risolvere. Mezzaroma: “Potremmo restare tra i soci” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Mezzaroma: 'Restare come socio di minoranza? È una delle ipotesi' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Mezzaroma: 'Restare come socio di minoranza? È una delle ipotesi' - roma_magazine : SALERNITANA - Mezzaroma: 'Restare come socio di minoranza? È una delle ipotesi' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Mezzaroma: 'Restare come socio di minoranza? È una delle ipotesi' -