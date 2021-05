Riforma pensioni 2021, l’intervista a Ghiselli (Cgil) su dichiarazioni Orlando (Di venerdì 21 maggio 2021) Nella giornata di ieri abbiamo scritto un articolo in cui riportavamo le ultime dichiarazioni del Ministro Orlando emerse dalle sue risposte al Question time alla Camera, dove gli sono state chieste le intenzioni del Governo circa la tematica previdenziale. A tal riguardo il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali ha fatto sapere che ora vi sono le condizioni per riprendere il confronto con le parti sociali. A tal riguardo abbiamo provato ad interfacciarci con il segretario confederale della Cgil, Roberto Ghiselli, per comprendere le se parole proferite da Orlando hanno rassicurato le parti sociali e se si sa già la possibile data dell’incontro. Ecco quanto é emerso dall’interessante intervista che ci ha gentilmente rilasciato. Riforma pensioni ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 21 maggio 2021) Nella giornata di ieri abbiamo scritto un articolo in cui riportavamo le ultimedel Ministroemerse dalle sue risposte al Question time alla Camera, dove gli sono state chieste le intenzioni del Governo circa la tematica previdenziale. A tal riguardo il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali ha fatto sapere che ora vi sono le condizioni per riprendere il confronto con le parti sociali. A tal riguardo abbiamo provato ad interfacciarci con il segretario confederale della, Roberto, per comprendere le se parole proferite dahanno rassicurato le parti sociali e se si sa già la possibile data dell’incontro. Ecco quanto é emerso dall’interessante intervista che ci ha gentilmente rilasciato....

