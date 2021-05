Resident Evil Village è il frutto di una ' lotta interna' | di gravi fallimenti e di cambiamenti radicali

(Di venerdì 21 maggio 2021) Sembra ormai che i video "making of" stiano quasi diventando una prassi per ogni grande produzione e noi appassionati non possiamo che gioirne dato che molto spesso ci regalano delle chicche imperdibili sulla creazione di alcuni dei nostri videogiochi preferiti. Il protagonista di oggi è, ultimo capitolo principale dell'iconica saga horror di Capcom. Un ottavo capitolo che a quanto pare deve molto del proprio successo a unaa Capcom. Thel Struggle è proprio il titolo del video che ci porta alla scoperta di alcuni passi cruciali capaci di plasmare il gioco arrivato nelle nostre mani un paio di settimane fa. "Cosa succede quando sviluppatori e controllo qualità non la vedono assolutamente allo stesso modo?" La stessa descrizione ufficiale del ...

Un dietro le quinte pubblicato da Capcom ha rivelato come fino a pochi mesi prima del lancioVillage avesse molti più combattimenti e nemici simultaneamente sullo schermo.Village è appena arrivato nei negozi in una forma che ha trovato ampio consenso tra critici e ...... che grazie alla sua possanza fisica, ma soprattutto scenica, ha reso ancora più grandioso e unico il recenteVillage . Anche per questo, l'utente 'Garden of Eyes', ci ha mostrato sul ...Resident Evil Infinite Darkness sarà disponibile in contemporanea mondiale l’8 luglio. Si tratta una serie in 3D CGI basata sull’omonima saga horror che ha venduto oltre 100 ...Capcom ha svelato alcuni interessanti retroscena sulla difficoltà di Resident Evil Village, la quale in origine era molto più alta.