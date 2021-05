Papu Gomez | “Il Covid non mi ha permesso di andare in altre big italiane Al Siviglia sto bene”

(Di venerdì 21 maggio 2021)ha parlato alla tv ufficiale delin merito ai suoi primi mesi con gli andalusi dopo l’addio all’Atalanta. Queste le sue parole: “Ho scelto ilperchè volevo continuare a giocare in uno dei principali campionati ed essere convocato nella nazionale argentina. Sapevo che se fossi andato in un campionato “minore” non sarebbe più successo e stavo aspettando l’opzione migliore. A gennaio e ancor di più con il-19 mi si sono chiuse le porte delle grandi squadre. Negli ultimi giorni di mercato è arrivato Monchi e ho detto subito al mio rappresentante di chiudere l’affare”. Prospettive future: “Dobbiamo cercare di fare in modo che la squadra resti tra le prime quattro, possa giocare in Champions League e competere con i migliori ogni anno. Magari ...

Advertising

Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Papu Gomez confessa: 'Il Covid mi ha chiuso le porte delle big italiane. Poi è arrivato Monchi' - FootballScout24 : RT @TuttoMercatoWeb: Papu Gomez confessa: 'Il Covid mi ha chiuso le porte delle big italiane. Poi è arrivato Monchi' - sportface2016 : #Siviglia , #Gomez : 'Il Covid mi ha chiuso le porte delle big italiane' - tuttoatalanta : Papu Gomez confessa: 'Il Covid mi ha chiuso le porte delle big italiane. Poi è arrivato Monchi'… - Mediagol : Siviglia, Papu Gomez: 'Sembrano passati anni dal mio arrivo. Qui ho un obiettivo' -

Ultime Notizie dalla rete : Papu Gomez

Commenta per primo Intervistato da Marca ilha parlato della sua esperienza al Siviglia a partire dalla scelta di approdare in Liga dopo l'addio all'Atalanta. LA SCELTA - 'Non ho idea della reale ragione che mi ha spinto a scegliere ...Commenta per primo L'addio all'Atalanta delè stato uno degli highlights dell'ultimo mercato invernale. La stella e il simbolo della squadra bergamasca, in rottura con Gasperini, dopo settimane di trattative e rumors che lo vedevano ...Siviglia, il Papu Gomez ha parlato ai microfoni ufficiali del club. Nel dettaglio si è espresso in relazione al suo trasferimento in Spagna ...Alejandro Gomez, intervenuto alla tv ufficiale del Sivigila, ha parlato della sua avventura in Spagna dopo l'addio non del tutto felice all'Atalanta nel mese di Gennaio.