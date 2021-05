Madonna degli Angeli di Arcola | 5 sorelle ricevono un particolare messaggio

(Di venerdì 21 maggio 2021) Ladiapparve a cinque giovani sconvolgendo la loro tranquilla giornata e lasciando unche presto giunse a tutti. Il fatto miracoloso avvenne ad, in provincia del La Spezia, dove la Vergine apparve in un boschetto a cinque sorelline, inginocchiate per recitare l’angelus, sopra un rametto di rosmarino. L’evento L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

eIa_madonna : RT @supplicolegambe: instauriamo la tassa di successone ovvero per ogni hit estiva al suddetto autore viene trattenuto il 5% degli incassi… - y0ko_ono : Ieri sono andata all’uni in presenza e sto iniziando a farmi degli amici. Un mio compagno di corso ha pranzo ha det… - Tootsie12454296 : RT @CiaoKarol: Oggi è la festa della Madonna degli Angeli: scopri le apparizioni e invocala con la ‘potente’ supplica: Tutto quello che c’è… - OrnellaFelici : Oggi è la festa della Madonna degli Angeli: scopri le apparizioni e invocala con la ‘potente’ supplica: Tutto quell… - CiaoKarol : Oggi è la festa della Madonna degli Angeli: scopri le apparizioni e invocala con la ‘potente’ supplica: Tutto quell… -

Ultime Notizie dalla rete : Madonna degli

Papaboys 3.0

... Messi, Eriksen e Ronaldo, ma anche le star della musica " Coldplay, Lady Gaga, Rihanna,, ... A fronte della pandemia che ha impedito di beneficiareincassi in presenza di pubblico, le ...Ladi Piazza Sempione è nel cuore della piazza dal 1945, quando fu collocata come segno di ringraziamentoabitanti di Montesacro per essere stati risparmiati dai bombardamenti della ...È la volta del Giappone. Venerdì 21 maggio alle, 18 ora locale (le 11 italiane), dalla Madonna di Nagasaki, uno dei 30 luoghi Mariani scelti per la Maratona del Rosario voluta da papa Francesco per in ...È stata presentata ieri mattina nella sede del Pet Village di Madonna dell’Albero l’iniziativa ’Inodorina Basket June per tutti i piccoli amici’, il camp estivo organizzato dal Basket Ravenna che pren ...