Insigne: record, Champions e poi il rinnovo (Di venerdì 21 maggio 2021) NAPOLI – Serviva una vittoria per rispondere alla Juventus e per scacciare i fantasmi del 2018, mettendosi così in una posizione di netto vantaggio in vista dell’ultima giornata: il Napoli ha svolto egregiamente il suo compito a Firenze, portandosi a quota 76 punti e raggiungendo il Milan, bloccato sullo 0-0 a Cagliari. Agli azzurri basterà battere un Verona ormai privo di stimoli per blindare la qualificazione alla prossima Champions League, magari con uno o più goal di Lorenzo Insigne: il capitano ha sbagliato un rigore al ‘Franchi’ facendosi ipnotizzare da Terracciano, ma ha subito rimediato col tap-in vincente per siglare il momentaneo 0-1. Si è trattato del sigillo numero 19 in questo campionato, il più prolifico con addosso la casacca partenopea. Se invece consideriamo tutta la carriera, Insigne aveva già realizzato 19 reti in un ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 21 maggio 2021) NAPOLI – Serviva una vittoria per rispondere alla Juventus e per scacciare i fantasmi del 2018, mettendosi così in una posizione di netto vantaggio in vista dell’ultima giornata: il Napoli ha svolto egregiamente il suo compito a Firenze, portandosi a quota 76 punti e raggiungendo il Milan, bloccato sullo 0-0 a Cagliari. Agli azzurri basterà battere un Verona ormai privo di stimoli per blindare la qualificazione alla prossimaLeague, magari con uno o più goal di Lorenzo: il capitano ha sbagliato un rigore al ‘Franchi’ facendosi ipnotizzare da Terracciano, ma ha subito rimediato col tap-in vincente per siglare il momentaneo 0-1. Si è trattato del sigillo numero 19 in questo campionato, il più prolifico con addosso la casacca partenopea. Se invece consideriamo tutta la carriera,aveva già realizzato 19 reti in un ...

Advertising

LoveSud2 : RT @Paroladeltifoso: Gara speciale per Insigne: ecco quale record potrebbe raggiungere - Paroladeltifoso : Gara speciale per Insigne: ecco quale record potrebbe raggiungere - infoitsport : Fantacalcio, Insigne da record: 19 gol, mai gli era successo in 9 anni di Napoli - infoitsport : Insigne a caccia della Champions e di un altro personale record: con il Verona possono arrivare tante gioie - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Insigne, 90 minuti per conquistare la Champions e migliorare il suo record -