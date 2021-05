Il Lazio riapre dal 14 giugno Draghi | ' Tra due mesi via le mascherine'

(Di sabato 22 maggio 2021) Da lunedì tutta l'Italia sarà in , compresa la minuscola Valle d'Aosta che era rimasta in . E dal 14- se non ci saranno sorprese - il dovrebbe finire in il che consentirà una sorta di apertura ...

Advertising

LeoWolf1992 : RT @ilmessaggeroit: Il Lazio riapre dal 14 giugno. Draghi: «Tra due mesi mascherine via» - RenzoCianchetti : RT @ilmessaggeroit: Il Lazio riapre dal 14 giugno. Draghi: «Tra due mesi mascherine via» - GerardApruzzese : RT @ilmessaggeroit: Il Lazio riapre dal 14 giugno. Draghi: «Tra due mesi mascherine via» - lucabattanta : RT @ilmessaggeroit: Il Lazio riapre dal 14 giugno. Draghi: «Tra due mesi mascherine via» - ilmessaggeroit : Il Lazio riapre dal 14 giugno. Draghi: «Tra due mesi mascherine via» -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio riapre

ilmessaggero.it

Le due notizie, la seconda in realtà una conferma, arrivano rispettivamente dal monitoraggio settimanale del ministero della Salute e dalle previsioni ragionate dell'assessore alla Sanità del, ...Distefano! Lala Fiorentina! Cross di Milani e tocco vincente. Spalluto ci prova in ... Diretta/Juventus Primavera (risultato finale 1 - 2): Bonatti torna a vincere! SALVA DUTU Inizia il ...Da lunedì tutta l’Italia sarà in fascia gialla, compresa la minuscola Valle d’Aosta che era rimasta in arancione. E dal 14 giugno - se non ci saranno sorprese - il ...Nel confronto la vicepresidente ha espresso tutta la propria disponibilità a collaborare sia per quanto riguarda la promozione turistica della Regione Marche, sia per il riscatto delle terre colpite d ...